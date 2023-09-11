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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака и Уокер были удивлены, что мы добыли результат»
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 11:10 |
1035
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака и Уокер были удивлены, что мы добыли результат»

Хавбек успел пообщаться с игроками соперника

11 сентября 2023, 11:10 |
1035
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака и Уокер были удивлены, что мы добыли результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, что его бывший партнер по «Манчестер Сити» Кайл Уокер и нынешний партнер по «Арсеналу» Букайо Сака не ожидали, что украинская команда заберет у Англии очки в матче отбора Евро-2024 (1:1).

«Сака и Уокер? Поговорили после матча. Они были удивлены, что мы добыли результат. Хороший результат для команды. Было тяжело, но с поддержкой наших болельщиков нам это удалось. Мы понимали, что много времени будем проводить в обороне, но, в целом, мы справились, хотя противник владел преимуществом».

«Кому посвятил гол? Своей дочери Еве. Теперь самое важное – восстановиться до Италии, еще один важнейший поединок», – сказал Зинченко.

Матч против Италии состоится 12 сентября.

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сборная Украины по футболу Александр Зинченко Букайо Сака Кайл Уокер Украина - Англия
Источник ВЗбирна
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