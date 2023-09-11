Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака и Уокер были удивлены, что мы добыли результат»
Хавбек успел пообщаться с игроками соперника
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, что его бывший партнер по «Манчестер Сити» Кайл Уокер и нынешний партнер по «Арсеналу» Букайо Сака не ожидали, что украинская команда заберет у Англии очки в матче отбора Евро-2024 (1:1).
«Сака и Уокер? Поговорили после матча. Они были удивлены, что мы добыли результат. Хороший результат для команды. Было тяжело, но с поддержкой наших болельщиков нам это удалось. Мы понимали, что много времени будем проводить в обороне, но, в целом, мы справились, хотя противник владел преимуществом».
«Кому посвятил гол? Своей дочери Еве. Теперь самое важное – восстановиться до Италии, еще один важнейший поединок», – сказал Зинченко.
Матч против Италии состоится 12 сентября.
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