Эдвард Кобак стал игроком Металлиста
Полузащитник пополнил ряды харьковского клуба
21-летний полузащитник Эдвард Кобак присоединился к харьковскому «Металлисту».
Уроженец Мукачево учился футболу в днепровском ДВУФК, академии «Днепра» и молодежных командах донецкого «Шахтера». В составе днепрян дебютировал во взрослом футболе.
Далее Эдвард успел поиграть за закарпатский «Минай», а также три зарубежных коллектива – хорватскую «Дубраву», польские «Карпаты Кросно» и черногорскую «Искру».
Основная позиция игрока – правый атакующий хавбек. Также может сыграть впереди и слева. Рабочая нога – левая.
В составе «желто-синих» Эдвард Кобак будет играть под номером 80.
После 6 сыгранных матчей «Металлист» с 4 очками занимает последнее место в группе А Первой лиги.
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