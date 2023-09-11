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Украина. Первая лига
11 сентября 2023, 11:13 |
328
0

Эдвард Кобак стал игроком Металлиста

Полузащитник пополнил ряды харьковского клуба

11 сентября 2023, 11:13 |
328
0
Эдвард Кобак стал игроком Металлиста
ФК Металлист. Эдвард Кобак

21-летний полузащитник Эдвард Кобак присоединился к харьковскому «Металлисту».

Уроженец Мукачево учился футболу в днепровском ДВУФК, академии «Днепра» и молодежных командах донецкого «Шахтера». В составе днепрян дебютировал во взрослом футболе.

Далее Эдвард успел поиграть за закарпатский «Минай», а также три зарубежных коллектива – хорватскую «Дубраву», польские «Карпаты Кросно» и черногорскую «Искру».

Основная позиция игрока – правый атакующий хавбек. Также может сыграть впереди и слева. Рабочая нога – левая.

В составе «желто-синих» Эдвард Кобак будет играть под номером 80.

После 6 сыгранных матчей «Металлист» с 4 очками занимает последнее место в группе А Первой лиги.

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Эдвард Кобак Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Источник ФК Металлист
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