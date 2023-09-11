Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»

Серб Новак Джокович завоевал 24-й титул серии Грендслем в карьере. В финале Открытого чемпионата США-2023 он в трех сетах обыграл теннисиста Даниила Медведева.

Джокович обновил мужской рекорд по количеству Грендслемов (24), оторвавшись на два титула от испанца Рафаэля Надаля и на четыре – от швейцарца Роджера Федерера. Кроме того, Джокович повторил абсолютный рекорд австралийки Маргарет Корт, выигравшей 24 турнира Большого шлема среди женщин.

«Писать историю тенниса – это нечто важное и особенное. Во всех значениях слова «особенное». Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть Уимблдон. Это единственное, что хотел. Когда я это сделал, то стал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24 Грендслеме. Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю», – сказал Новак.

Это четвёртая победа Новака на US Open. Australian Open серб выигрывал десять раз, Уимблдон – семь, Ролан Гаррос – три. Еще по итогам стартового круга Джокович гарантировал себе возвращение первого места мирового рейтинга. Сербу принадлежит рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира – 389 дней.