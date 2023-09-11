Бущан о своем суперсейве с Англией: «Иногда такое бывает»

В матче отбора Евро-2024 против Англии, который завершился вничью 1:1, вратарь сборной Украины Георгий Бущан сделал невероятный сейв после удара Букайо Сака, переведя мяч в перекладину.

«Сейв после удара Сака? Мы тренируемся... Иногда такое бывает. В матче с Англией вся команда хорошо отработала в обороне, я им благодарен. У соперника было, возможно, 1-2 момента, так что вся команда отработала на все 100%. Сработала подготовка и наш украинский характер».

«Все старались и боролись, так что один балл остался у нас. Матч с Италией? Тут главное восстановиться, потому что мало времени между матчами. Нужно успеть отдохнуть», – сказал Бущан.