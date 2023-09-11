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  4. ПЕТРАКОВ: «Ключом к победе может стать поддержка болельщиков»
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 10:21 |
415
0

ПЕТРАКОВ: «Ключом к победе может стать поддержка болельщиков»

Главный тренер сборной Армении рассказал, что может помочь команде обыграть Хорватию

11 сентября 2023, 10:21 |
415
0
ПЕТРАКОВ: «Ключом к победе может стать поддержка болельщиков»
ФФА. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о подготовке к матчу против Хорватии и ключе к победе над бронзовыми призерами чемпионата мира 2022:

«Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты, даже обучение. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков, а что касается второго вопроса, то ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков, и наша самоотверженность игре будет не менее важна, а также фактор удачи».

Матч Армения – Хорватия состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Источник Федерация футбола Армении
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