ПЕТРАКОВ: «Ключом к победе может стать поддержка болельщиков»
Главный тренер сборной Армении рассказал, что может помочь команде обыграть Хорватию
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о подготовке к матчу против Хорватии и ключе к победе над бронзовыми призерами чемпионата мира 2022:
«Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты, даже обучение. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков, а что касается второго вопроса, то ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков, и наша самоотверженность игре будет не менее важна, а также фактор удачи».
Матч Армения – Хорватия состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок Карпат помогает команде бороться за выход на Евро
У испанской федерации будет новый глава