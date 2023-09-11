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  4. Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:46
491
0

Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»

Хавбек получил еще один шанс

11 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:46
491
0
Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»
ФК Полесье. Владислав Вакула

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о новичке команды Владиславе Вакуле, которому одесский клуб решил дать шанс, несмотря на слухи о неспортивном поведении игрока, зафиксированном в прошлых командах.

Ранее хавбек покинул «Полесье».

«Хотел просто с ним поговорить, почувствовать человека. Только беседа. Я примерно понимал, что будет. Я знаю, что талантливые люди могут иметь свои особенности, что может показаться, мол, лучше не связываться. От первой беседы у меня было хорошее впечатление, а потом я хотел увидеть его на поле».

«Очевидно, что это интересный и талантливый футболист. Я должен сделать все, чтобы у Влада получилось, а остальное в его руках», — сказал Григорчук.

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Черноморец Одесса Владислав Вакула Роман Григорчук
Источник ТаТоТаке
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