Металлист в контрольном матче обыграл Минай

Команда Первой лиги «Металлист» провела контрольный матч против представителя УПЛ «Миная», сумев победить со счетом 3:0 благодаря голам Габриэля, Горенко и Виктора.

Харьковская команда неудачно стартовала в чемпионате, набрав четыре пункта после шести туров. У «Миная» в УПЛ два очка после шести матчей.

Металлист - Минай - 3:0

Голы: Габриель (30), Горенко (55), Виктор (73)

«Металлист» (1 тайм): Владислав Рыбак – Андрей Бусько, Габриель Гомес, Алексей Горяинов, Денис Пидручный – Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Станислав Мораренко, Евгений Исаенко, Петр Луцив – Василий Луцив

Металлист (2 тайм): Дмитрий Фастов, Даниил Приходько, Александр Маткобожик, Алексей Горяинов (Егор Красников, 70), Андрей Бусько (Валентин Киселев, 70) - Алекс Чидомере, Юрий Голубка, Роман Горенко, Евгений Рязанцев, Эдвард Максим Ориховский, 80) - Виктор Ян