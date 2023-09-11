Осака. Байндл проиграла на старте турнира

Украинская теннисистка Катерина Байндл неудачно стартовала на турнире WTA 250 в Осаке. В первом круге спортсменка встречалась с американкой Эшлин Крюгер.

Соперница выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.

Для Байндл это третье поражение кряду.