WTA11 сентября 2023, 08:10 |
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Осака. Байндл проиграла на старте турнира
Украинка уступила в двух сетах
11 сентября 2023, 08:10 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл неудачно стартовала на турнире WTA 250 в Осаке. В первом круге спортсменка встречалась с американкой Эшлин Крюгер.
Соперница выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.
Для Байндл это третье поражение кряду.
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