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  4. Осака. Байндл проиграла на старте турнира
WTA
11 сентября 2023, 08:10 |
187
0

Осака. Байндл проиграла на старте турнира

Украинка уступила в двух сетах

11 сентября 2023, 08:10 |
187
0
Осака. Байндл проиграла на старте турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Байндл неудачно стартовала на турнире WTA 250 в Осаке. В первом круге спортсменка встречалась с американкой Эшлин Крюгер.

Соперница выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.

Для Байндл это третье поражение кряду.

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Источник Sport.ua
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