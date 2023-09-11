US Open. Дабровски и Рутлифф впервые в карьере выиграли мэйджор в парах
Габриэла Дабровски и Эрин Раутлифф обыграли Лауру Зигемунд и Веру Звонареву
Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Рутлифф стали чемпионками американского мэйджора US Open в парном разряде.
В финале Дабровски и Рутлифф обыгради немецкую теннисистку Лауру Зигемунд и Веру Звонареву. Первый сет завершился затяжным тай-брейком, для победы в котором канадско-австралийской паре понадобилось выиграть 11 розыгрышей. А во второй партии Дабровски и Рутлифф повели 3:0 с двумя брейками, а потом довели сет и матч до победы.
И для Габриэлы Дабровски, и для Эрин Рутлифф этот титул стал первым на мэйджорах в парном разряде. Канадская теннисистка ранее выигрывала Australian Open и Ролан Гаррос в миксте, а австралийка выиграла мэйджор впервые.
US Open 2023, женщины, пары
Финал
Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия, 16) – Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева (12) – 7:6 (9), 6:3.
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