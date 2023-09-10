Чемпионат Европы10 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:33
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Пресс-конференция Реброва перед матчем с Италией. Смотреть онлайн. LIVE
Тренер ответит на вопросы перед матчем отбора Евро-2024
10 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:33
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров 11 сентября проведет пресс-конференцию перед матчем отбора Евро-2024 против Италии. Матч пройдет 12 сентября.
Мероприятие стартует в 18:30, а после него команда проведет финальную тренировку на Сан-Сиро.
В таблице Украина занимает 2-е место, набрав 7 очков. У Италии на три пункта меньше при матче в запасе.
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