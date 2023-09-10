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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 23:08 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:19
488
0

Сборная Украины уже в Италии, Матвиенко проводит тренировки

Важнейший матч пройдет 12 сентября

10 сентября 2023, 23:08 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:19
488
0
Сборная Украины уже в Италии, Матвиенко проводит тренировки
УАФ. Николай Матвиенко

В воскресенье сборная Украины была занята переездом из Польши в Милан, где команда Сергея Реброва 12 сентября проведет матч отбора Евро-2024 против Италии.

Ранее стало известно, что защитник Александр Тымчик покинул расположение команды, а вот защитник Николай Матвиенко, получивший повреждение в поединке с Англией, работал в общей группе. О других проблемах в составе информации на этот момент нет.

В понедельник вечером сборная проведет финальную тренировку на Сан-Сиро, а наставник команды ответит на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Ранее Ребров отметил, что самое важное для игроков – успеть восстановиться после сложнейшего поединка против Англии.

В таблице Украина имеет 7 очков, опережая Италию на три пункта при матче в запасе у соперника.

По теме:
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сборная Украины по футболу Евро-2024 Николай Матвиенко Италия - Украина
Источник Sport.ua
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