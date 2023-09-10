Сборная Украины уже в Италии, Матвиенко проводит тренировки

В воскресенье сборная Украины была занята переездом из Польши в Милан, где команда Сергея Реброва 12 сентября проведет матч отбора Евро-2024 против Италии.

Ранее стало известно, что защитник Александр Тымчик покинул расположение команды, а вот защитник Николай Матвиенко, получивший повреждение в поединке с Англией, работал в общей группе. О других проблемах в составе информации на этот момент нет.

В понедельник вечером сборная проведет финальную тренировку на Сан-Сиро, а наставник команды ответит на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Ранее Ребров отметил, что самое важное для игроков – успеть восстановиться после сложнейшего поединка против Англии.

В таблице Украина имеет 7 очков, опережая Италию на три пункта при матче в запасе у соперника.