Все согласовано. Хавбек ПСЖ отправится в Катар

По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник ПСЖ Марко Верратти в воскресенье согласовал с катарским клубом «Аль-Араби» условия личного контракта.

Завтра игрок должен вылететь в Доху для прохождения медосмотра и подписания договора. ПСЖ получит за итальянца 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Марко переедет в Саудовскую Аравию, но клуб из Катара был оперативнее.

30-леьний Верратти выступал за парижан c 2012 года.