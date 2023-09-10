Франция10 сентября 2023, 22:50 |
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Все согласовано. Хавбек ПСЖ отправится в Катар
Верратти договорился с клубом
10 сентября 2023, 22:50 |
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По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник ПСЖ Марко Верратти в воскресенье согласовал с катарским клубом «Аль-Араби» условия личного контракта.
Завтра игрок должен вылететь в Доху для прохождения медосмотра и подписания договора. ПСЖ получит за итальянца 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Марко переедет в Саудовскую Аравию, но клуб из Катара был оперативнее.
30-леьний Верратти выступал за парижан c 2012 года.
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