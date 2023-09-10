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Франция
10 сентября 2023, 22:50 |
448
0

Все согласовано. Хавбек ПСЖ отправится в Катар

Верратти договорился с клубом

10 сентября 2023, 22:50 |
448
0
Все согласовано. Хавбек ПСЖ отправится в Катар
ФК ПСЖ. Марко Верратти

По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник ПСЖ Марко Верратти в воскресенье согласовал с катарским клубом «Аль-Араби» условия личного контракта.

Завтра игрок должен вылететь в Доху для прохождения медосмотра и подписания договора. ПСЖ получит за итальянца 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Марко переедет в Саудовскую Аравию, но клуб из Катара был оперативнее.

30-леьний Верратти выступал за парижан c 2012 года.

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Источник Фабрицио Романо
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