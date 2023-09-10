Чемпионат Европы10 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:36
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Милан на матч с Италией
Команда Реброва уже в Италии
10 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:36
1184
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Сегодня вечером сборная Украины совершила переезд из Польши в Италию. Команда Сергея Реброва прибыла в Милан, где 12 сентября состоится матч отбора Евро-2024 против Италии.
В таблице Украина имеет 7 очков, опережая Италию на три очка при матче в запасе у соперника.
Ранее стало известно, что повреждение получил защитник Николай Матвиенко, а против Италии точно не сыграет Александр Тымчик.
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