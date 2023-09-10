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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 21:30 |
670
0

Удивительно. Флик – первый тренер, которого уволили из сборной Германии

Раньше никого не увольняли

10 сентября 2023, 21:30 |
670
0
Удивительно. Флик – первый тренер, которого уволили из сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье Немецкий футбольный союз уволил наставника Ханса-Дитера Флика, при котором сборная проиграла шесть из 25 матчей, в том числе три подряд.

Любопытно, что Флик стал первым тренером, которого Союз уволил за всю свою историю. До этого наставники покидали сборную Германию по собственной инициативе или после истечения срока контракта.

Ожидается, что новым тренером команды станет Юлиан Нагельсманн.

Германия в 2023 году не проводит официальные матчи и готовится к домашнему Евро-2024. В июне команда сыграла 3:3 с Украиной.

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Источник: Флика уволят из сборной Германии
сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик
Источник Sport.ua
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