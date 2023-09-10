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  4. Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 20:30 |
4974
1

Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины

Саутгейт отметил потенциал игрока

10 сентября 2023, 20:30 |
4974
1
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил потенциал Михаила Мудрика, несмотря на то, что в матче против Украины защитник Кайл Уокер надежно перекрыл вингера.

«Уокер очень хорошо показал себя в обороне, ведь ему пришлось сдерживать очень качественного вингера – Мудрика. Для многих тренеров ясно, что у Мудрика очень высокий потенциал, несмотря на те проблемы, которые у него на данный момент есть», – сказал Саутгейт.

Уокер не только закрыл Мудрика, но и успел забить гол.

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Источник Football London
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Serhii P.
Мудрик - це дуже переоцінений гравець
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