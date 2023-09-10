Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил потенциал Михаила Мудрика, несмотря на то, что в матче против Украины защитник Кайл Уокер надежно перекрыл вингера.

«Уокер очень хорошо показал себя в обороне, ведь ему пришлось сдерживать очень качественного вингера – Мудрика. Для многих тренеров ясно, что у Мудрика очень высокий потенциал, несмотря на те проблемы, которые у него на данный момент есть», – сказал Саутгейт.

Уокер не только закрыл Мудрика, но и успел забить гол.