Чемпионат Европы10 сентября 2023, 20:30 |
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Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Саутгейт отметил потенциал игрока
10 сентября 2023, 20:30 |
4974
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Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил потенциал Михаила Мудрика, несмотря на то, что в матче против Украины защитник Кайл Уокер надежно перекрыл вингера.
«Уокер очень хорошо показал себя в обороне, ведь ему пришлось сдерживать очень качественного вингера – Мудрика. Для многих тренеров ясно, что у Мудрика очень высокий потенциал, несмотря на те проблемы, которые у него на данный момент есть», – сказал Саутгейт.
Уокер не только закрыл Мудрика, но и успел забить гол.
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Мудрик - це дуже переоцінений гравець
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