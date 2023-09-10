ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду

Клуб «Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что бразильский вратарь Макс Валеф покинул команду. Сообщается, что контракт игрока прекратил действие по решению клуба.

В нынешнем сезоне УПЛ Валеф не играл, а основным вратарем стал молодой Яков Кинарейкин. Всего за команду Макс провел 27 матчей и пропустил 25 голов.

Ранее сообщалось, что клуб рискует остаться без легионеров, так как команда недавно вернулась в Днепр, который регулярно подвергается российским обстрелам.