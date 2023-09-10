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Украина. Премьер лига
10 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:43
2992
4

ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду

Макс Валеф стал свободным агентом

10 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:43
2992
4
ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду
ФК Днепр-1. Макс Валеф

Клуб «Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что бразильский вратарь Макс Валеф покинул команду. Сообщается, что контракт игрока прекратил действие по решению клуба.

В нынешнем сезоне УПЛ Валеф не играл, а основным вратарем стал молодой Яков Кинарейкин. Всего за команду Макс провел 27 матчей и пропустил 25 голов.

Ранее сообщалось, что клуб рискует остаться без легионеров, так как команда недавно вернулась в Днепр, который регулярно подвергается российским обстрелам.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 4
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Gargantua
хоронили тещу, порвали три баяна...
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+3
LisovijNickolai Фамилия
Были и хорошие матчи, не только ляпы, сухая серия у него одна из лучших в упл
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+2
Алексей Кривошейкин
Он боиться играть на выходах.Когда идет навес в штрафную- он стоит на линии.
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0
fedd1979
Якщо чесно, досі незрозуміло, як це непорозуміння опинилося в "Дніпрі". Ще незрозуміліше, як воно зуміло зіграти стілки ігор, при тмоу, що я ще небачив в ЧУ такого безтолкового воротаря, який за сезон привозив би тсільки голів у свої ворота. Хоча якраз зарашньому "Дніпру" він пасував би, поза сумнівом
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-1
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