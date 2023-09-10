ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду
Макс Валеф стал свободным агентом
Клуб «Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что бразильский вратарь Макс Валеф покинул команду. Сообщается, что контракт игрока прекратил действие по решению клуба.
В нынешнем сезоне УПЛ Валеф не играл, а основным вратарем стал молодой Яков Кинарейкин. Всего за команду Макс провел 27 матчей и пропустил 25 голов.
Ранее сообщалось, что клуб рискует остаться без легионеров, так как команда недавно вернулась в Днепр, который регулярно подвергается российским обстрелам.
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