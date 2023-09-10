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Украина. Премьер лига
10 сентября 2023, 15:49 |
378
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека

Антон Кравченко возвращается в УПЛ

10 сентября 2023, 15:49 |
378
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека
ФК Александрия. Антон Кравченко

Клуб УПЛ «Александрия» официально сообщил о подписании 32-летнего полузащитника Антона Кравченко. Контракт с хавбеком рассчитан менее чем на один год – до 30 июня 2024 года.

Кравченко перешел в «Александрию» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была венгерская «Кишварда».

Кравченко является воспитанником «Днепра». Также играл за «Нефтяник-Укрнафту», «Волынь», харьковский «Гелиос», «Титан», «Сталь», донецкий «Олимпик» и турецкий «Карабюкспор». Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

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Александрия Антон Кравченко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник ФК Александрия
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Gargantua
вроде раньше защитником был.
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