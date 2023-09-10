СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября

В воскресенье, 10 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия – Дания

5.60 – 3.74 – 1.66

21:45 Албания – Польша

3.19 – 3.18 – 2.38

21:45 Ирландия – Нидерланды

5.72 – 3.87 – 1.72

ТЕННИС

23:00 Даниил Медведев – Новак Джокович

2.92 – 1.49

БАСКЕТБОЛ



15:40 Германия – Сербия

2.11 – 1.85