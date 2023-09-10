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10 сентября 2023, 14:53 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября

Важные события во всех видах спорта

10 сентября 2023, 14:53 |
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия – Дания

Favbet 5.60 – 3.74 – 1.66

21:45 Албания – Польша

Favbet 3.19 – 3.18 – 2.38

21:45 Ирландия – Нидерланды

Favbet 5.72 – 3.87 – 1.72

ТЕННИС

23:00 Даниил Медведев – Новак Джокович

Favbet 2.92 – 1.49

БАСКЕТБОЛ

15:40 Германия – Сербия

Favbet 2.11 – 1.85

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Источник Sport.ua
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