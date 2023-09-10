Другие новости10 сентября 2023, 14:53 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября
Важные события во всех видах спорта
10 сентября 2023, 14:53 |
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В воскресенье, 10 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Финляндия – Дания
21:45 Албания – Польша
21:45 Ирландия – Нидерланды
ТЕННИС
23:00 Даниил Медведев – Новак Джокович
БАСКЕТБОЛ
15:40 Германия – Сербия
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