Роналду приютил пострадавших от землетрясения в Марокко
Португалец открыл для них двери своей гостиницы
Несколько дней назад в Марокко произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни более тысячи человек. Еще больше людей получили ранения и остались без крыши над головой.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду решил помочь марокканцам, которые пострадали от землетрясения. 38-летний футболист открыл для них двери своей 4-звездорчной гостиницы «Pestana CR7» в городе Марракеш.
Из-за землетрясения был перенесен на неопределенный срок матч отбора на Кубок африканских наций между Марокко и Либерией.
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