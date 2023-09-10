Роналду приютил пострадавших от землетрясения в Марокко

Несколько дней назад в Марокко произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни более тысячи человек. Еще больше людей получили ранения и остались без крыши над головой.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду решил помочь марокканцам, которые пострадали от землетрясения. 38-летний футболист открыл для них двери своей 4-звездорчной гостиницы «Pestana CR7» в городе Марракеш.

Из-за землетрясения был перенесен на неопределенный срок матч отбора на Кубок африканских наций между Марокко и Либерией.