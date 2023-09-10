Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду приютил пострадавших от землетрясения в Марокко
Другие новости
10 сентября 2023, 13:27 |
357
0

Роналду приютил пострадавших от землетрясения в Марокко

Португалец открыл для них двери своей гостиницы

10 сентября 2023, 13:27 |
357
0
Роналду приютил пострадавших от землетрясения в Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Несколько дней назад в Марокко произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни более тысячи человек. Еще больше людей получили ранения и остались без крыши над головой.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду решил помочь марокканцам, которые пострадали от землетрясения. 38-летний футболист открыл для них двери своей 4-звездорчной гостиницы «Pestana CR7» в городе Марракеш.

Из-за землетрясения был перенесен на неопределенный срок матч отбора на Кубок африканских наций между Марокко и Либерией.

По теме:
Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора желтых
Группа J. Минимальные победы Португалии и Боснии
Президент Ла Лиги: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду»
Криштиану Роналду землетрясение Марокко
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Футбол | 10 сентября 2023, 12:17 1
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия

Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»  

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Футбол | 10 сентября 2023, 09:30 6
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»

Англичанин – о матче с командой Украины

Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Волейбол | 09.09.2023, 22:25
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Футбол | 09.09.2023, 22:34
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Футбол | 09.09.2023, 20:51
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 5
Футбол
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 29
Теннис
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 18
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
08.09.2023, 09:15 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем