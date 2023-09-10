ФЛИК: «У нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую защиту как у Японии»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал оценку поражению своей команды в товарищеском матче против Японии (1:4).

«Прежде всего, мы дико разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно. Мы только начали игру. Ну, и первый шанс, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, но потом сразу же снова пропустили.

Я не думаю, что можно винить команду в чем-либо. Они пытались снова и снова, но потом происходили индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», – заявил Флик.

Как известно, сборная Германии, будучи хозяйкой Евро-2024, освобождена от участия в отборочном турнире.