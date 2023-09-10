Володько снялась с решающего матча квалификации к турниру WTA 250 в Осаке
При счете 1:2 в первом сете украинка отказалась от продолжения борьбы
Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 277) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Осаке (Япония).
В финале квалификации украинка проиграла Анките Райне из Индии (WTA 189).
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Ранее теннисистки не играли между собой. В матче состоялись всего три гейма, игра длилась 21 минуту.
При счете 1:2 в первом сете украинка отказалась от продолжения борьбы.
WTA 250. Осака (Япония). Квалификация, финал
Анкита Райна (Индия) [3] – Катерина Володько (Украина) – 2:1, отказ Володько
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