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WTA
10 сентября 2023, 06:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 06:39
104
0

Володько снялась с решающего матча квалификации к турниру WTA 250 в Осаке

При счете 1:2 в первом сете украинка отказалась от продолжения борьбы

10 сентября 2023, 06:29 | Обновлено 10 сентября 2023, 06:39
104
0
Володько снялась с решающего матча квалификации к турниру WTA 250 в Осаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 277) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Осаке (Япония).

В финале квалификации украинка проиграла Анките Райне из Индии (WTA 189).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой. В матче состоялись всего три гейма, игра длилась 21 минуту.

При счете 1:2 в первом сете украинка отказалась от продолжения борьбы.

WTA 250. Осака (Япония). Квалификация, финал

Анкита Райна (Индия) [3] – Катерина Володько (Украина) – 2:1, отказ Володько

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Источник Sport.ua
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