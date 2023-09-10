Справились без Месси. Интер Майами победил Канзас-Сити
Команда уступала по ходу матча, но сумела его переломить
Закончился поединок регулярного чемпионата MLS. «Интер Майами» дома победил «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:2.
«Чапли» быстро пропустили гол (на 9 минуте отличился Саллои), но усилиями оформившего дубль Кампана на перерыв ушли, выигрывая 2:1.
На 60 минуте Фарриас увеличил преимущество «Интера», гости сумели сократить разрыв, но не больше.
В матче не участвовали звездный аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов из-за занятости у соборных.
«Интер Майами» занимает в турнирной таблице Восточной конференции предпоследнее четырнадцатое место, но плотность внизу таблицы очень велика.
A big +3️⃣ at home#MIAvSKC pic.twitter.com/pXM2MWfduT— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 10, 2023
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