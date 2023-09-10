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МЛС
Интер Майами
10.09.2023 02:30 – FT 3 : 2
Спортинг Канзас-Сити
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Major League Soccer
10 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:57
102
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Справились без Месси. Интер Майами победил Канзас-Сити

Команда уступала по ходу матча, но сумела его переломить

10 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:57
102
0
Справились без Месси. Интер Майами победил Канзас-Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок регулярного чемпионата MLS. «Интер Майами» дома победил «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:2.

«Чапли» быстро пропустили гол (на 9 минуте отличился Саллои), но усилиями оформившего дубль Кампана на перерыв ушли, выигрывая 2:1.

На 60 минуте Фарриас увеличил преимущество «Интера», гости сумели сократить разрыв, но не больше.

В матче не участвовали звездный аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов из-за занятости у соборных.

«Интер Майами» занимает в турнирной таблице Восточной конференции предпоследнее четырнадцатое место, но плотность внизу таблицы очень велика.

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Источник Sport.ua
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