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  4. Катерина Володько – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 сентября 2023, 00:45 |
47
0

Катерина Володько – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации к турниру WTA 250 в Осаке

10 сентября 2023, 00:45 |
47
0
Катерина Володько – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

10 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 277) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Осаке (Япония).

В финале квалификации украинка сыграет против Анкиты Райны (Индия, WTA 189). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

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Источник Sport.ua
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