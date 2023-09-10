Катерина Володько – Анкита Райна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации к турниру WTA 250 в Осаке
10 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 277) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Осаке (Япония).
В финале квалификации украинка сыграет против Анкиты Райны (Индия, WTA 189). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки не играли между собой.
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