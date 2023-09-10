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  4. Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 сентября 2023, 00:22 |
89
0

Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора турнира WTA 500 в Сан-Диего

10 сентября 2023, 00:22 |
89
0
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

10 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Сан-Диего (США).

В первом раунде квалификации украинка сыграет против Магдалены Френх (Польша, WTA 77). Поединок состоится 6-м запуском на корте №2 после матча Скотт – Шиманович. Ориентировочное время начала встречи – 04:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В финале квалификации победительница матча сыграет против Виктррии Ху (США, WTA 393) или Хейли Баптист (США, WTA 171).

Отметим, что для Стародубцевой это будет первый матч на уровне WTA-тура.

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Магдалена Френх Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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