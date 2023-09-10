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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:24
1364
1

Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров

9 сентября состоялись заключительные матчи 4-го тура отбора на чемпионат Европы

10 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:24
1364
1
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялись заключительные матчи 5-го тура отбора к Евро-2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе C сборная Украины занимает второе место (7 очков), впереди только сборная Англии (13 очков из 15). Италия и Северная Македония делят 3-е и 4-е места. У них по 4 очка. Замыкает группу Мальта – 0 пунктов.

12 сентября подопечные Сергея Реброва проведут поединок 6-го тура против Италии на «Сан-Сиро».

Квалификация Евро-2024

5-й тур, 9 сентября

  • Азербайджан – Бельгия – 0:1
  • Андорра – беларусь – 0:0
  • Украина – Англия – 1:1
  • Эстония – Швеция – 0:5
  • Косово – Швейцария – 2:2
  • Румыния – Израиль – 1:1
  • Северная Македония – Италия – 1:1

Турнирные таблицы после 5 туров (Flashscore)

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Источник Sport.ua
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Реброву поки респект .. будем подивитись , але критика , або похвала після відбору має бути
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