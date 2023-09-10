Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров

9 сентября состоялись заключительные матчи 5-го тура отбора к Евро-2024.

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В группе C сборная Украины занимает второе место (7 очков), впереди только сборная Англии (13 очков из 15). Италия и Северная Македония делят 3-е и 4-е места. У них по 4 очка. Замыкает группу Мальта – 0 пунктов.

12 сентября подопечные Сергея Реброва проведут поединок 6-го тура против Италии на «Сан-Сиро».

Квалификация Евро-2024

5-й тур, 9 сентября

Азербайджан – Бельгия – 0:1

– 0:1 Андорра – беларусь – 0:0

Украина – Англия – 1:1

Эстония – Швеция – 0:5

– 0:5 Косово – Швейцария – 2:2

Румыния – Израиль – 1:1

Северная Македония – Италия – 1:1

Турнирные таблицы после 5 туров (Flashscore)