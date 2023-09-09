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  4. Деклан РАЙС: «Украина классно защищалась»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 22:30 |
1332
0

Деклан РАЙС: «Украина классно защищалась»

Полузащитник прокомментировал матч против сборной Украины

09 сентября 2023, 22:30 |
1332
0
Деклан РАЙС: «Украина классно защищалась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Хавбек сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал ничью с Украиной.

«На самом деле они не удивили. Украина очень хорошая команда, они показали это сегодня: классно сыграли. И в матч на Уэмбли, и здесь сегодня.

Украина классно защищалась. Да, мы владели мячом большую часть игры, в последних матчах контролировали мяч и выигрывали 4:0 и 7:0. И мы атаковали очень качественно. А сегодня не удалось, поэтому нам нужно быть лучше и готовиться к следующему матчу.

Доволен ли я своей игрой? В принципе, да, это был хороший матч для меня. Это очень тяжело, когда ты приезжаешь играть в сборную. Каждый раз, когда я получал мяч, пытался вытащить максимум из ситуации, разогнать атаки. Поэтому я буду продолжать играть, но сегодняшний матч с Украиной для меня был хорошим» – сказал англичанин.

Напомним, после завершения встречи Райс поддержал Украину, сказав: «Слава Украине!».

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Источник Суспильне Спорт
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