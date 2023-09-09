Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией (1:1) в отборочном матче Евро-2024.

«Я благодарю игроков, они проделали очень важную и тяжелую работу. Атмосфера на стадионе была невероятной.

Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться», – сказал Ребров.

Следующий матч отбора сборная Украины сыграет против Италии, матч состоится 12 сентября, начало в 21:45.