Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
Главный тренер украинской сборной прокомментировал матч с англичанами
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией (1:1) в отборочном матче Евро-2024.
«Я благодарю игроков, они проделали очень важную и тяжелую работу. Атмосфера на стадионе была невероятной.
Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться», – сказал Ребров.
Следующий матч отбора сборная Украины сыграет против Италии, матч состоится 12 сентября, начало в 21:45.
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