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  4. Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 21:44 |
3190
2

Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»

Главный тренер украинской сборной прокомментировал матч с англичанами

09 сентября 2023, 21:44 |
3190
2
Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией (1:1) в отборочном матче Евро-2024.

«Я благодарю игроков, они проделали очень важную и тяжелую работу. Атмосфера на стадионе была невероятной.

Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться», – сказал Ребров.

Следующий матч отбора сборная Украины сыграет против Италии, матч состоится 12 сентября, начало в 21:45.

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сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Источник BBC
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Комментарии 2
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bonv
Респект Реброву!
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+4
MrStepanovM .
тобто наступна домашня гра в Чехії?
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0
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