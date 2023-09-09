27-летний вингер Николя Пепе покидает «Арсенал» свободным агентом. Ивуарийский футболист продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

Пресс-служба турецкого «Трабзонспора» объявила, что Николя Пепе стал игроком этого клуба.

«Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом и добиться успеха», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Отметим, Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев в тот момент. В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах и отличился 27 голами и 21 ассистом.