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  4. ОФИЦИАЛЬНО: Николя Пепе – игрок Трабзонспора
Турция
09 сентября 2023, 20:29 |
431
0

ОФИЦИАЛЬНО: Николя Пепе – игрок Трабзонспора

Игрок ушел из «Арсенала» бесплатно

09 сентября 2023, 20:29 |
431
0
ОФИЦИАЛЬНО: Николя Пепе – игрок Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

27-летний вингер Николя Пепе покидает «Арсенал» свободным агентом. Ивуарийский футболист продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

Пресс-служба турецкого «Трабзонспора» объявила, что Николя Пепе стал игроком этого клуба.

«Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом и добиться успеха», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Отметим, Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев в тот момент. В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах и отличился 27 голами и 21 ассистом.

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Николя Пепе Арсенал Лондон Трабзонспор трансферы трансферы АПЛ
Источник Instagram
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