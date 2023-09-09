ВИДЕО. Суперсейв и перекладина. Бущан спас Украину после выстрела Сака

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

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Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На старте второго тайма Букайо Сака нанес удар с линии штрафной площади. Голкипер украинской команды Георгий Бущан совершил суперсейв, после которого мяч попал в перекладину.

На 70-й минуте счет 1:1. За Украину на 26-й забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

❗️ ВИДЕО суперсейва Бущана