Чемпионат Европы09 сентября 2023, 20:31 |
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ВИДЕО. Суперсейв и перекладина. Бущан спас Украину после выстрела Сака
Георгий отыграл идеально, но не без везения
09 сентября 2023, 20:31 |
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9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
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Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На старте второго тайма Букайо Сака нанес удар с линии штрафной площади. Голкипер украинской команды Георгий Бущан совершил суперсейв, после которого мяч попал в перекладину.
На 70-й минуте счет 1:1. За Украину на 26-й забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.
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Комментарии 2
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sport.ua можливо з дупу дістати відео і викласти на сайті?
да, сейв феноменальный.
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