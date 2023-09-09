Зинченко догнал Гусина и Воробья в списке лучших бомбардиров сборной

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко.

Это 9-й гол Александра в 55 матчах за национальную команду. По этому показателю он догнал Андрея Гусина и Андрея Воробья. Они разделяют десятое-двенадцатое места в списке лучших бомбардиров сборной Украины.

Больше забили за украинскую сборную только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (45), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15), Роман Яремчук, Олег Гусев (оба – по 13), Сергей Назаренко (12), Виктор Цыганков и Евгений Селезнев (оба – по 11).

Зинченко обошел в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Воронина, Тимерлана Гусейнова, Артема Кравца, Артема Милевского и Руслана Ротаня, забивших по 8 голов.