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  4. Зинченко догнал Гусина и Воробья в списке лучших бомбардиров сборной
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 20:12 |
2162
0

Зинченко догнал Гусина и Воробья в списке лучших бомбардиров сборной

Украинец забил на 26-й минуте

09 сентября 2023, 20:12 |
2162
0
Зинченко догнал Гусина и Воробья в списке лучших бомбардиров сборной
УАФ.

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко.

Это 9-й гол Александра в 55 матчах за национальную команду. По этому показателю он догнал Андрея Гусина и Андрея Воробья. Они разделяют десятое-двенадцатое места в списке лучших бомбардиров сборной Украины.

Больше забили за украинскую сборную только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (45), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15), Роман Яремчук, Олег Гусев (оба – по 13), Сергей Назаренко (12), Виктор Цыганков и Евгений Селезнев (оба – по 11).

Зинченко обошел в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Воронина, Тимерлана Гусейнова, Артема Кравца, Артема Милевского и Руслана Ротаня, забивших по 8 голов.

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Евро-2024 Александр Зинченко Андрей Гусин Александр Воробей сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу статистика
Источник Трибуна
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