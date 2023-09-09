Лига чемпионов09 сентября 2023, 19:16 |
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Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж). Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов
09 сентября 2023, 19:16 |
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9 сентября состоится утешительный матч за 3-е место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Арена Линчепинг» в Линчепинге, Швеция.
В матче за 1-е место группы 1-го раунда «Париж» выбил лондонский «Арсенал» в серии пенальти – 4:2. Основное время игры завершилось со счетом 3:3.
Отметим, что ранее «Париж» разгромил «Кривбасс» 4:0.
Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж). Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
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