9 сентября состоится утешительный матч за 3-е место группы 1-го раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Линчепинг» (Швеция) и «Кривбасс» Кривой Рог (Украина).

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Поединок пройдет на стадионе «Арена Линчепинг» в Линчепинге, Швеция.

В матче за 1-е место группы 1-го раунда «Париж» выбил лондонский «Арсенал» в серии пенальти – 4:2. Основное время игры завершилось со счетом 3:3.

Отметим, что ранее «Париж» разгромил «Кривбасс» 4:0.

Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж). Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE