Барселона хочет купить Хвичу в следующем году

«Барселона» заинтересована в приобретении 22-летнего вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Каталонцы хотят подписать грузинского футболиста летом 2024 года. Руководство считает, что уже разобралось с большей частью финансовых проблем, и надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

В ближайшие несколько месяцев каталонцы будут внимательно следить за грузинским футболистом. «Сине-гранатовые» уверены, что у Хвичи есть потенциал стать одним из лучших игроков на планете. При этом «Наполи» не собирается продавать Кварацхелию дешевле 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.