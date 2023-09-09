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Испания
09 сентября 2023, 17:58 |
559
0

Барселона хочет купить Хвичу в следующем году

Грузинская звезда может перебраться в Ла Лигу

09 сентября 2023, 17:58 |
559
0
Барселона хочет купить Хвичу в следующем году
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Барселона» заинтересована в приобретении 22-летнего вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Каталонцы хотят подписать грузинского футболиста летом 2024 года. Руководство считает, что уже разобралось с большей частью финансовых проблем, и надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

В ближайшие несколько месяцев каталонцы будут внимательно следить за грузинским футболистом. «Сине-гранатовые» уверены, что у Хвичи есть потенциал стать одним из лучших игроков на планете. При этом «Наполи» не собирается продавать Кварацхелию дешевле 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

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Хвича Кварацхелия Наполи Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Источник El Nacional
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