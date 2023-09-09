WTA запретила теннисисткам рекламировать подсанкционные компании

Женская теннисная ассоциация WTA внесла ряд изменений в правила проведения турниров под своей эгидой, связанных с рекламой подсанкционных компаний.

– Теннисисткам запрещено носить или демонстрировать другим образом символику подсанкционных компаний и лиц на корте или за его пределами.

– Запрет распространяется на всех теннисисток, участвующих в турнирах или других мероприятиях под эгидой WTA, независимо то того, находится ли теннисистка на месте проведения турнира.

– На турнирах запрещено отображать идентификацию подсанкционных компаний и лиц в рекламных материалах, медиаплатформах, вывесках на кортах и на месте проведения турнира, и на униформе персонала турнира.

– Также запрещено рекламировать продукты, неприятные или неудобные для членов WTA.