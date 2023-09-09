Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
В топ-10 – семь представителей НФЛ
Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.
Мадридцы оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – английский «Манчестер Юнайтед» с ценой в 6 миллиардов, а третья – «Барселона» с ценником в 5,508 миллиарда.
При этом «Реал» только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным рекордсменом является «Даллас Ковбойз», который возглавил список самых дорогих с оценкой стоимости в 9 миллиардов долларов. Второе место в списке занимает бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз» (7,1 миллиарда долларов), третье — команда НБА «Голден Стэйт Уорриорс» (7 миллиардов долларов). В топ-10 самых дорогих клубов — семь представителей НФЛ.
Топ-15 самых дорогих спортивных клубов выглядит так:
- «Даллас Ковбойз» (НФЛ) – 9 млрд долларов;
- «Нью-Йорк Янкиз» (MLB) – 7,1 млрд долларов;
- «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 7 млрд долларов;
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ) – 7 млрд долларов;
- «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;
- «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;
- «Чикаго Беарз» (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;
- «Лас-Вегас Рэйдерс» (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;
- «Нью-Йорк Никс» (НБА) – 6,1 млрд долларов;
- «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;
- «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;
- «Вашингтон Коммандерс» (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;
- «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6 млрд долларов;
- «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ) – 6 млрд долларов;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – 5,9 млрд долларов.
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