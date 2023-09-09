Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.

Мадридцы оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – английский «Манчестер Юнайтед» с ценой в 6 миллиардов, а третья – «Барселона» с ценником в 5,508 миллиарда.

При этом «Реал» только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным рекордсменом является «Даллас Ковбойз», который возглавил список самых дорогих с оценкой стоимости в 9 миллиардов долларов. Второе место в списке занимает бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз» (7,1 миллиарда долларов), третье — команда НБА «Голден Стэйт Уорриорс» (7 миллиардов долларов). В топ-10 самых дорогих клубов — семь представителей НФЛ.

Топ-15 самых дорогих спортивных клубов выглядит так: