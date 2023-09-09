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Испания
09 сентября 2023, 17:02 | Обновлено 09 сентября 2023, 17:03
657
0

Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

В топ-10 – семь представителей НФЛ

09 сентября 2023, 17:02 | Обновлено 09 сентября 2023, 17:03
657
0
Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
Forbes.com

Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.

Мадридцы оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – английский «Манчестер Юнайтед» с ценой в 6 миллиардов, а третья – «Барселона» с ценником в 5,508 миллиарда.

При этом «Реал» только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным рекордсменом является «Даллас Ковбойз», который возглавил список самых дорогих с оценкой стоимости в 9 миллиардов долларов. Второе место в списке занимает бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз» (7,1 миллиарда долларов), третье — команда НБА «Голден Стэйт Уорриорс» (7 миллиардов долларов). В топ-10 самых дорогих клубов — семь представителей НФЛ.

Топ-15 самых дорогих спортивных клубов выглядит так:

  1. «Даллас Ковбойз» (НФЛ) – 9 млрд долларов;
  2. «Нью-Йорк Янкиз» (MLB) – 7,1 млрд долларов;
  3. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 7 млрд долларов;
  4. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ) – 7 млрд долларов;
  5. «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;
  6. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;
  7. «Чикаго Беарз» (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;
  8. «Лас-Вегас Рэйдерс» (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;
  9. «Нью-Йорк Никс» (НБА) – 6,1 млрд долларов;
  10. «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;
  11. «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;
  12. «Вашингтон Коммандерс» (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;
  13. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6 млрд долларов;
  14. «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ) – 6 млрд долларов;
  15. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – 5,9 млрд долларов.
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Источник Forbes
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