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  4. ХОЛАНД о Золотом мяче: «Верю в себя, шансы есть»
Англия
09 сентября 2023, 16:11 |
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ХОЛАНД о Золотом мяче: «Верю в себя, шансы есть»

Норвежский нападающий верит, что сможет получить Золотой мяч

09 сентября 2023, 16:11 |
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ХОЛАНД о Золотом мяче: «Верю в себя, шансы есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».

– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?

«У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть».

– Верите ли вы в то, что выиграете «Золотой мяч» в этом году?

«Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году».

Норвежский форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Источник L'Equipe
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