ХОЛАНД о Золотом мяче: «Верю в себя, шансы есть»

23-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».

– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?

«У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть».

– Верите ли вы в то, что выиграете «Золотой мяч» в этом году?

«Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году».

Норвежский форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.