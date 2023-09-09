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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 15:59 |
388
0

Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Италия – Украина

Главным арбитром будет Алехандро Эрнандес из Испании

09 сентября 2023, 15:59 |
388
0
Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Италия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Эрнандес

На матче отборочного турнира Евро-2024 Италия – Украина, который состоится 12 сентября в Милане на стадионе "Сан-Сиро», будет работать судейская бригада из Испании.

Главным арбитром выступит Алехандро Эрнандес. На линиях ему будут помогать Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Алехандро Муньис Руис.

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что 9 сентября Украина сыграет против Англии во Вроцлаве, а Италии в Скопье против Северной Македонии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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