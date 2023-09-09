Чемпионат Европы09 сентября 2023, 15:59 |
388
0
Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Италия – Украина
Главным арбитром будет Алехандро Эрнандес из Испании
09 сентября 2023, 15:59 |
388
0
На матче отборочного турнира Евро-2024 Италия – Украина, который состоится 12 сентября в Милане на стадионе "Сан-Сиро», будет работать судейская бригада из Испании.
Главным арбитром выступит Алехандро Эрнандес. На линиях ему будут помогать Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Алехандро Муньис Руис.
Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что 9 сентября Украина сыграет против Англии во Вроцлаве, а Италии в Скопье против Северной Македонии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2023, 16:15 1
Они умели и спасать от голов, и становиться их авторами
Футбол | 08 сентября 2023, 22:05 5
Александр Тымчик точно с Англией не сыграет
Баскетбол | 08.09.2023, 18:10
Футбол | 09.09.2023, 10:30
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.09.2023, 08:13 10
08.09.2023, 22:53
09.09.2023, 02:19 1
08.09.2023, 16:04 9
07.09.2023, 16:56 8
07.09.2023, 20:11 1
08.09.2023, 12:29 25