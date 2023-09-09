Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в своем Telegram-канале отреагировал на мысль, что «Динамо» станет хуже из-за возможных продаж Николая Шапаренко, Георгия Бущана и Дениса Попова:

«А с чего вы взяли, что будет хуже? Нещерет стоит чуть похуже Бущана, а Шапаренко и Попова давно пора продавать, если их берут. Я правда не уверен, не знаю, может Суркисам денег мало, как всегда. Я думаю, что ничего не изменится и хуже не станет. Пусть продают, эту команду уже давно нужно распродавать».

Напомним, сегодня турецкие СМИ начали писать о том, что турецкий «Трабзонспор» интересуется Николаем Шапаренко, а «Динамо» готово его отпустить.