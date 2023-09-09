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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2023, 15:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 16:03
1544
6

Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»

Футбольный эксперт прокомментировал слухи о трансферах Шапаренко, Бущана и Попова

09 сентября 2023, 15:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 16:03
1544
6
Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»
Obozrevatel. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в своем Telegram-канале отреагировал на мысль, что «Динамо» станет хуже из-за возможных продаж Николая Шапаренко, Георгия Бущана и Дениса Попова:

«А с чего вы взяли, что будет хуже? Нещерет стоит чуть похуже Бущана, а Шапаренко и Попова давно пора продавать, если их берут. Я правда не уверен, не знаю, может Суркисам денег мало, как всегда. Я думаю, что ничего не изменится и хуже не станет. Пусть продают, эту команду уже давно нужно распродавать».

Напомним, сегодня турецкие СМИ начали писать о том, что турецкий «Трабзонспор» интересуется Николаем Шапаренко, а «Динамо» готово его отпустить.

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Виктор Леоненко Николай Шапаренко Георгий Бущан Денис Попов Руслан Нещерет Игорь Суркис Динамо Киев
Источник Леоненко PROSPORT
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Gloozd Gloozd
sport.ua.  ви просто неймовірно задовбали з цим "експертом"
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+4
mastorent
неимоверное желание поймать леона и отбить ему голову, сломать обе руки и одну ногу. чтоб на трёх костях домой прискакал и подумал о своём поведении. у меня всё. п.с. - подзадолб.
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+2
000
Я прямо спрошу: редактор sports.ua задолжал Леоненко крупную сумму? Ничем иным я не могу объяснить, что бессодержательные высеры этого "эксперта" мало того, что появляются в ленте ежедневно - так еще и неизменно в списке "главных новостей". Нет, серьёзно, главная новость дня: Леон снова хейтит ДК? Никогда такого не было - и вот опять.
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+1
Ztpolissay
Вітя знову пузиря прийняв
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0
Умник
Спасибо Виктору за то что делает Динамо еще популярнее.
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-2
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