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09 сентября 2023, 15:15 |
41
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября

Важные события во всех видах спорта

09 сентября 2023, 15:15 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября
УАФ

В субботу, 9 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Ворскла (Ж) – Осиек (Ж)

Favbet 3.06 – 3.60 – 2.02

19:00 Украина – Англия

Favbet 9.75 – 4.89 – 1.41

20:00 Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж)

Favbet 1.10 – 8.70 – 19.50

21:45 Румыния – Израиль

Favbet 2.09 – 3.56 – 3.47

21:45 Северная Македония – Италия

Favbet 8.80 – 4.90 – 1.37

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Источник Sport.ua
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