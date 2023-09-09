Другие новости09 сентября 2023, 15:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября
Важные события во всех видах спорта
09 сентября 2023, 15:15 |
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В субботу, 9 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Ворскла (Ж) – Осиек (Ж)
19:00 Украина – Англия
20:00 Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж)
21:45 Румыния – Израиль
21:45 Северная Македония – Италия
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