СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября

В субботу, 9 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Ворскла (Ж) – Осиек (Ж)

3.06 – 3.60 – 2.02

19:00 Украина – Англия

9.75 – 4.89 – 1.41

20:00 Линчепинг (Ж) – Кривбасс (Ж)

1.10 – 8.70 – 19.50

21:45 Румыния – Израиль

2.09 – 3.56 – 3.47

21:45 Северная Македония – Италия

8.80 – 4.90 – 1.37