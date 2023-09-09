Полузащитник Реала рассказал, что мог оказаться в Арсенале
Федерико Вальверде был на просмотре, но «канониры» отказались от игрока
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вспомнил, как в 2016 году неделю тренировался с «Арсеналом», но Арсен Венгер заблокировал трансфер уругвайца:
«Я всегда буду благодарен Алексису Санчесу. Когда я приехал в «Арсенал», он был одним из немногих, кто подходил ко мне, чтобы помочь.
Я всегда буду ему благодарен. Я был никем, ребенком, но он очень обо мне заботился. Кроме того, что он отличный человек, Алексис еще и невероятный футболист».
После того как на тот момент 17-летнему Вальверде отказали в «Арсенале», он перешел в молодежную команду «Реала» за 5 миллионов евро.
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