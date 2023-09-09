Олег КУДРИК: «С Вересом будем играть 4 тайма по 30 минут»

Вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик рассказал о важности товарищеских матчей для молодежи перед игрой с «Вересом», которая состоится 10 сентября:

«Каждая игра – важна, независимо от того, товарищеская она или официальная. Важно играть, держать себя в тонусе и, конечно, побеждать. Такие эмоции точно не помешают никогда. Понятно, что это может быть не так важно в товарищеской игре, иногда важно попробовать наиграть новые связки, тактические схемы. Для молодежи важно тренироваться и играть с основной командой. Мы все были молодыми и когда молодежь приглашают в первую команду, то всегда присутствует волнение, хочется себя показать. Это здорово для молодых ребят, потому что они чувствуют доверие от тренерского штаба

В такие моменты, думаю, у них могут вырасти крылья, хочется больше доказывать на поле, чтобы закрепиться здесь на постоянной основе. Это классно, мы пацанов поддерживаем. Думаю, они это чувствуют и в них проявляется молодой азарт. С «Вересом» будем играть 4 тайма по 30 минут, два часа футбола – это здорово, все наиграются. Для тех, кто имел меньше практики – это здорово. Потому что тренировки тренировками, а игра – это всегда, как праздник».