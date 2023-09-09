Дмитрий КЛЕЦ: «Очень соскучился по официальным матчам»

Полузащитник ривненского «Вереса» Дмитрий Клец рассказал о процессе восстановления от травмы и прокомментировал результаты своей команды на старте сезона УПЛ:

«Уже чувствую себя значительно лучше. На этой неделе начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Нужно работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться, чтобы увереннее чувствовать себя на поле.

Очень соскучился по официальным матчам. Фактически, три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.

Считаю, команда неплохо начала сезон. Ребята создавали много моментов, старались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражения».

Напомним, ранее Sport.ua сообщало, что Дмитрий Клец вернулся к тренировкам с командой.