Дмитрий КЛЕЦ: «Очень соскучился по официальным матчам»
Полузащитник «Верес» рассказал о восстановлении от травмы
Полузащитник ривненского «Вереса» Дмитрий Клец рассказал о процессе восстановления от травмы и прокомментировал результаты своей команды на старте сезона УПЛ:
«Уже чувствую себя значительно лучше. На этой неделе начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Нужно работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться, чтобы увереннее чувствовать себя на поле.
Очень соскучился по официальным матчам. Фактически, три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.
Считаю, команда неплохо начала сезон. Ребята создавали много моментов, старались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражения».
Напомним, ранее Sport.ua сообщало, что Дмитрий Клец вернулся к тренировкам с командой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американка была близка к выходу в финал US Open
Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм