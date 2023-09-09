Директор саудовской лиги прокомментировал слухи про Лигу чемпионов
Майкл Эменало опроверг слухи об участии саудовских клубов в европейской ЛЧ
Директор чемпионата Саудовской Аравии по футболу Майкл Эменало опроверг слухи о возможном участии саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов:
«Я не знаю, откуда это взялось. Я думаю, что это кто-то делает мечтательный скачок в придуманное будущее. Наша цель – сделать качественные первые шаги, и первый шаг – стабилизировать нашу лигу, сделать ее очень интересной для наших болельщиков и привлечь внимание болельщиков со всего мира к тому, что мы делаем».
Напомним, ранее появлялась информация, что саудовская лига хочет попросить у УЕФА одно место в Лиге чемпионов для победителя чемпионата Саудовской Аравии. Эти слухи уже опровергал президент УЕФА Александр Чеферин.
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