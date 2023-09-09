Директор саудовской лиги прокомментировал слухи про Лигу чемпионов

Директор чемпионата Саудовской Аравии по футболу Майкл Эменало опроверг слухи о возможном участии саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов:

«Я не знаю, откуда это взялось. Я думаю, что это кто-то делает мечтательный скачок в придуманное будущее. Наша цель – сделать качественные первые шаги, и первый шаг – стабилизировать нашу лигу, сделать ее очень интересной для наших болельщиков и привлечь внимание болельщиков со всего мира к тому, что мы делаем».