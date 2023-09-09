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Украина. Премьер лига
09 сентября 2023, 13:01 | Обновлено 09 сентября 2023, 13:02
353
0

Денис ГАРМАШ: «Отдавал все силы и эмоции ради Динамо, по-другому не умею»

Экс-игрок «Динамо» попрощался с болельщиками и клубом

09 сентября 2023, 13:01 | Обновлено 09 сентября 2023, 13:02
353
0
Денис ГАРМАШ: «Отдавал все силы и эмоции ради Динамо, по-другому не умею»
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Экс-игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш попрощался с болельщиками команды и клубом:

«Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском «Динамо». Этот клуб стал для меня настоящим домом, а люди, которые в нем работают, стали моей второй семьей. Вместе мы пережили много событий, как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось трудно, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за «Динамо».

Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы «Динамо». Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею. Футбол это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, именно таким, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису.

За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Спасибо каждому из них за вклад в развитие «Динамо» и мои успехи. Спасибо всем партнерам, с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное мира в нашей стране».

Напомним, 6 сентября 2023 года 33-летний Денис Гармаш на правах свободного агента присоединился к хорватскому «Осиеку».

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Источник ФК Динамо Киев
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