Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о напряжении и давлении результатов после ничейного матча с Турцией (1:1):

«Я доволен своими игроками, их самоотдачей и, самое главное, их доверием к тренерскому штабу, они слушают и выполняют. Это приятно. Думаю, ничья это оптимальный результат, но после матча, когда я вошел в раздевалку, никто из наших футболистов не был рад, никто не был доволен этим результатом. Уверен, что команда на правильном пути.

Я тренирую не сборную Франции или Бразилии, а сборную Армении. Тренеры этих национальных сборных не напряжены. Я напряжен, отвечаю за результат. Я приехал работать, хочу помочь Армении и армянским людям.

Откровенно говоря, ко мне очень хорошо относятся люди – подходят, желают удачи, добра. Поэтому я напряжен, я переживаю за результат, за ребят переживаю, чтобы получалось у них. Мы верили в себя – я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов».