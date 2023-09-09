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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 12:49 |
726
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»

Главный тренер сборной Армении рассказал, что переживает за результаты команды

09 сентября 2023, 12:49 |
726
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о напряжении и давлении результатов после ничейного матча с Турцией (1:1):

«Я доволен своими игроками, их самоотдачей и, самое главное, их доверием к тренерскому штабу, они слушают и выполняют. Это приятно. Думаю, ничья это оптимальный результат, но после матча, когда я вошел в раздевалку, никто из наших футболистов не был рад, никто не был доволен этим результатом. Уверен, что команда на правильном пути.

Я тренирую не сборную Франции или Бразилии, а сборную Армении. Тренеры этих национальных сборных не напряжены. Я напряжен, отвечаю за результат. Я приехал работать, хочу помочь Армении и армянским людям.

Откровенно говоря, ко мне очень хорошо относятся люди – подходят, желают удачи, добра. Поэтому я напряжен, я переживаю за результат, за ребят переживаю, чтобы получалось у них. Мы верили в себя – я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов».

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Источник Федерация футбола Армении
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