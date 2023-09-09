WTA09 сентября 2023, 12:34 |
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Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего
В квалификации сыграет Юлия Стародубцева
09 сентября 2023, 12:34 |
126
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Состоялась жеребьевка на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.
Калинина (№28 WTA) начнет соревнования матчем с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№25 WTA).
Костюк (№39 WTA) в первом раунде сразится против Магды Линетт из Польши (№24 WTA).
Стародубцева в стартовом матче отбора сыграет против еще одной польки Магдалены Френх (№77 WTA).
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