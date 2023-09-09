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  4. Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего
WTA
09 сентября 2023, 12:34 |
126
1

Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего

В квалификации сыграет Юлия Стародубцева

09 сентября 2023, 12:34 |
126
1
Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.

Калинина (№28 WTA) начнет соревнования матчем с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№25 WTA).

Костюк (№39 WTA) в первом раунде сразится против Магды Линетт из Польши (№24 WTA).

Стародубцева в стартовом матче отбора сыграет против еще одной польки Магдалены Френх (№77 WTA).

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WTA Сан-Диего Ангелина Калинина Марта Костюк Юлия Стародубцева Каролина Плишкова Магда Линетт Магдалена Френх
Источник Sport.ua
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naverland
Жребий не очень, Стародубцевой тоже не повезло 
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