Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего

Состоялась жеребьевка на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.

Калинина (№28 WTA) начнет соревнования матчем с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№25 WTA).

Костюк (№39 WTA) в первом раунде сразится против Магды Линетт из Польши (№24 WTA).

Стародубцева в стартовом матче отбора сыграет против еще одной польки Магдалены Френх (№77 WTA).

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