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Молодежные турниры
09 сентября 2023, 06:27 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:32
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0

Подопечные Езерского проиграли. Сборная Украины U-17 провела спарринг

Колос U-19 забил три гола в ворота юношеской сборной

09 сентября 2023, 06:27 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:32
555
0
Подопечные Езерского проиграли. Сборная Украины U-17 провела спарринг
УАФ

В контрольном поединке, проходившем на НТК им. В. Банникова, сборная Украины U-17 под руководством Владимира Езерского уступили «Колосу» U-19.

Готовясь к квалификационному раунду Евро-2024 U-17, который состоится в Лихтенштейне в период с 15 по 21 октября, юношеская сборная Украины (футболисты 2007 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор, во время которого у сине-желтых запланировано проведение четырех спаррингов.

В первом из них подопечные Владимира Езерского уступили «Колосу» U-19 со счетом 1:3. В составе сборной точным ударом на 59-й минуте отличился полузащитник «Руха» Назар Бондарь.

Товарищеский матч, 08.09.2023

Украина U-17 – «Колос» U-19 – 1:3 (0:1)

Голы: Бондарь (59) – (27), (68), (75).

Украина U-17. 1-й тайм: Моисеев, Третьяк, Дигтярь, Слезка, Ризнык, Дехтярь, Оличенко, Акбари, Халилов, Павлученко (Ильченко, 24), Калинкин. 2-й тайм: Моисеев (Макаренко, 70), Рябоконь, Дорохин, Рыбак, Корж (Геворкян, 70), Стрельчук, Люсин, Захаров (Губенко, 70), Бондарь, Каменский, Денисов.

Следующие матчи

10.09.2023

  • 11:00. Украина U-17 – «Днепр-1» U-17
  • 16:30. Украина U-17 – «Шахтер» U-19

12.09.2023

  • 11:00. Украина U-17 – «Металлист 1925» U-19
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сборная Украины по футболу U-17 Колос Ковалевка U-19 Владимир Езерский товарищеские матчи Колос Ковалевка
Источник Украинская ассоциация футбола
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