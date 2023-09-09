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  4. Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
US Open
09 сентября 2023, 05:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:05
1634
3

Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open

Карлос Алькарас уступил в четырех сетах

09 сентября 2023, 05:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:05
1634
3
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не смог пройти в финал американского мэйджора US Open.

В полуфинальном матче против Даниила Медведева испанец проиграл первый сет на тай-брейке, затем второй со счетом 1:6. В третьей партии Алькарас выиграл 6:3, однако в четвертом сете снова проиграл со счетом 3:6.

Таким образом, на US Open 2023 повторится финал американского мэйджора 2021 года, в котором также играли Новак Джокович и Даниил Медведев.

US Open 2023, мужчины

Полуфинал

Даниил Медведев (3) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

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US Open 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Стійкий рвотний рефлекс від цього ЮСО, що у чоловіків, що у жінок. Починаючи від формування турнірної сітки і закінчуючи складом фіналів. Особисто я протягом цих двох тижнів віддав перевагу здоровому сну, а не тенісу. І не прогадав.
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+2
Первый Среди Равных
Матч був класний, видовищний. Вірив, шо Карлос камбекне матч після 0-2, але сьорв-енд-воллей в четвертому сеті у вирішальний момент таки підвело, а також допустив декілька невимушених тоді коли не треба було. 
Джокович видихнув, титул в кишені. 
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+1
ptolemeus
Вітаємо Джоку з 24-м титулом.
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0
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