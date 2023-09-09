Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не смог пройти в финал американского мэйджора US Open.

В полуфинальном матче против Даниила Медведева испанец проиграл первый сет на тай-брейке, затем второй со счетом 1:6. В третьей партии Алькарас выиграл 6:3, однако в четвертом сете снова проиграл со счетом 3:6.

Таким образом, на US Open 2023 повторится финал американского мэйджора 2021 года, в котором также играли Новак Джокович и Даниил Медведев.

US Open 2023, мужчины

Полуфинал

Даниил Медведев (3) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.