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Кубок африканских наций
09 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:27
116
1

Сборная Танзании с Мироши отобралась на Кубок африканских наций 2023

Новатус Мироши из «Шахтера» отыграл весь матч против сборной Алжира

09 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:27
116
1
Сборная Танзании с Мироши отобралась на Кубок африканских наций 2023
Telegram (ФК Шахтер). Сборная Танзании

Сборная Танзании, в составе которой играет полузащитник украинского «Шахтера» Новатус Мироши, отобралась на Кубок африканских наций 2023.

В решающем матче группы F Танзания сыграла с командой Алжира вничью со счетом 0:0 и заняла второе место, опередив на одно очко сборную Уганды. Мироши вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Кубок африканских наций 2023 пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

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Новатус Мироши Кубок африканских наций 2023 сборная Танзании по футболу сборная Алжира по футболу
Источник Sport.ua
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McLay
Визначна подія! Головне що там був якийсь Міроші з Шахтьора. ПЗДЦь!😁
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