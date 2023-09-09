Кубок африканских наций09 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:27
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Сборная Танзании с Мироши отобралась на Кубок африканских наций 2023
Новатус Мироши из «Шахтера» отыграл весь матч против сборной Алжира
09 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:27
116
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Сборная Танзании, в составе которой играет полузащитник украинского «Шахтера» Новатус Мироши, отобралась на Кубок африканских наций 2023.
В решающем матче группы F Танзания сыграла с командой Алжира вничью со счетом 0:0 и заняла второе место, опередив на одно очко сборную Уганды. Мироши вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Кубок африканских наций 2023 пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
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Комментарии 1
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Визначна подія! Головне що там був якийсь Міроші з Шахтьора. ПЗДЦь!😁
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