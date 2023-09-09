Сборная Танзании с Мироши отобралась на Кубок африканских наций 2023

Сборная Танзании, в составе которой играет полузащитник украинского «Шахтера» Новатус Мироши, отобралась на Кубок африканских наций 2023.

В решающем матче группы F Танзания сыграла с командой Алжира вничью со счетом 0:0 и заняла второе место, опередив на одно очко сборную Уганды. Мироши вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Кубок африканских наций 2023 пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.