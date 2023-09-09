Украина. Премьер лига09 сентября 2023, 05:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:26
167
0
Шапаренко стал автором лучшего гола Динамо в августе
Гол Николая Шапаренко Бешикташу победил в опросе болельщиков
09 сентября 2023, 05:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:26
167
0
Центральный полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко стал автором лучшего гола киевского клуба в августе.
Гол Шапаренко в ворота турецкого «Бешикташа» в матче Лиги конференций победил в опросе, который проводило «Динамо» в своем Telegram-канале. За него проголосовал 41% болельщиков киевлян.
Также в опросе участвовали Владислав Ванат, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 сентября 2023, 16:04 5
Американка была близка к выходу в финал US Open
Футбол | 08 сентября 2023, 20:58 10
Азаров и Гочолеишвили вышли в старте
Футбол | 08.09.2023, 10:26
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Теннис | 08.09.2023, 08:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.09.2023, 09:57 9
07.09.2023, 03:21 11
07.09.2023, 22:09 23
08.09.2023, 09:15 51
07.09.2023, 16:56 7
07.09.2023, 07:37 6
07.09.2023, 18:46 14
08.09.2023, 22:53