Шапаренко стал автором лучшего гола Динамо в августе

Центральный полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко стал автором лучшего гола киевского клуба в августе.

Гол Шапаренко в ворота турецкого «Бешикташа» в матче Лиги конференций победил в опросе, который проводило «Динамо» в своем Telegram-канале. За него проголосовал 41% болельщиков киевлян.

Также в опросе участвовали Владислав Ванат, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.