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Украина. Премьер лига
09 сентября 2023, 05:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:26
167
0

Шапаренко стал автором лучшего гола Динамо в августе

Гол Николая Шапаренко Бешикташу победил в опросе болельщиков

09 сентября 2023, 05:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 05:26
167
0
Шапаренко стал автором лучшего гола Динамо в августе
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Центральный полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко стал автором лучшего гола киевского клуба в августе.

Гол Шапаренко в ворота турецкого «Бешикташа» в матче Лиги конференций победил в опросе, который проводило «Динамо» в своем Telegram-канале. За него проголосовал 41% болельщиков киевлян.

Также в опросе участвовали Владислав Ванат, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

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Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы
Динамо Киев Николай Шапаренко Бешикташ Лига конференций лучший гол
Источник Sport.ua
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