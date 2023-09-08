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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:32
753
0

Ламин Ямал – самый молодой автор гола в истории сборной Испании

16-летний футболист сумел забить в дебютном матче

08 сентября 2023, 22:00 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:32
753
0
Ламин Ямал – самый молодой автор гола в истории сборной Испании
rfef.es. Ламин Ямал

Сегодня, 8 сентября, в матче отбора группы А к Евро-2024 сборная Испании на выезде разгромила команду Грузии (7:1).

На 44-й минуте матча на поле появился воспитанник «Барселоны», 16-летний нападающий Ламин Ямал, проводивший дебютный матч за главную команду страны.

На 74-й минуте встречи Ямал сумел забить дебютный мяч, замкнув передачу Нико Уильямса. Таким образом, юный испанец стал самым молодым автором забитого мяча в истории сборной Испании в официальных матчах.

Напомним, Ямал сегодня побил рекорд одноклубника по «Барсе» Гави, став самым молодым дебютантом сборной Испании.

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Ламин Ямал Гави сборная Испании по футболу Евро-2024 статистика
Источник RFEF
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